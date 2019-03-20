Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: BLM Group Arena
Hakemler: Marcin Herbik (Polonya
), Ehsan Rejaeyan (Fransa
)
Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro, (Grebennikov, Nelli, Simoni) Galatasaray
: Venno, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin
, Antonov, Emin Gök
, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet)
Setler: 25-15, 25-15, 25-20
Süre: 69 dakika (22, 21, 26)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İtalya
'nın Trentino Itas ekibine 3-0 yenildi.
İki takım arasında rövanş mücadelesi, 26 Mart Salı günü İstanbul
'da oynanacak.