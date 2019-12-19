Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

6 saat önce

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.

Voleybol: Erkekler CEV Kupası, System.String[]

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.

Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 27-25, 25-19 ve 25-12'lik setlerle mücadelenin normal süresini 3-0 önde kapattı.

Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etmesi nedeniyle mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, altın sette rakibine 15-11 üstünlük kurarak 8'li final turuna adını yazdıran taraf oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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