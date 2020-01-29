Voleybol: Erkekler CEV Kupası
6 saat önce
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.
Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Rövanş karşılaşması, 12 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.
Son Dakika Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor