Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

6 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.

Voleybol: Erkekler CEV Kupası, System.String[]

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.

Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Rövanş karşılaşması, 12 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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