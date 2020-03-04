Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

6 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Muhammet Kaya, Ramazan...

Voleybol: Erkekler CEV Kupası, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Muhammet Kaya, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Vahit Emre Savaş, Selim Kalaycı)

Setler: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19

Süre: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 3-1 kazanmıştı.

İki takım voleybolcuları maçtan önce Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek verdi.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı ve bugün oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Bulgaristan, voleybol, Estonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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