Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Tibor Halasz (Macaristan)Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)Sir Colussi Sicoma: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon...

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan), Tibor Halasz (Macaristan)

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)

Sir Colussi Sicoma: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon Venero, Ricci, de Cecco (Colaci, Seif, Della Lunga)

Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 100 dakika (19, 24, 26, 31)

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.

Gruptaki 3. müsabakasını da kaybeden mavi-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki 100. maçını geride bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Burak Mert, Macaristan, Arkas Spor, voleybol, Spor
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