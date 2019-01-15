Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan
), Tibor Halasz (Macaristan
) Arkas Spor
: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Radke ( Burak Mert
, Bravo, Hasan Sıkar)
Sir Colussi Sicoma: Hoag, Podrascanin, Atanasijevic, Leon
Venero, Ricci, de Cecco (Colaci, Seif, Della Lunga)
Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 100 dakika (19, 24, 26, 31)
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Arkas Spor, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup oldu.
Gruptaki 3. müsabakasını da kaybeden mavi-beyazlı ekip, Avrupa
kupalarındaki 100. maçını geride bıraktı.