Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

29 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Arslan Ekşi, Quesque)United Volleys: Schwarz, Escher, Kocian, Karlitzek,...

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Arslan Ekşi, Quesque)

United Volleys: Schwarz, Escher, Kocian, Karlitzek, Van Berkel, Mrdak (Zenger, Buculjevic, Syftestad, Fragkos, Henning)

Setler: 25-12, 23-25, 25-22, 25-21

Süre: 103 dakika (21, 29, 25, 28)

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya ekibi United Volleys'i 3-1 mağlup etti.

Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'ndaki ikinci galibiyetini aldı.

Başkent ekibi, gruptaki 5. maçında Belçika ekibi Knack Roeselare ile 14 Şubat'ta deplasmanda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:46 Kaynak: AA

Macaristan, Spor
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