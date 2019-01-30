Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan
), Aleksandar Petrovic (Sırbistan
)
Halkbank: Burutay Subaşı
, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Furkan Aydın
, Baranowicz (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram
, Arslan Ekşi, Quesque)
United Volleys: Schwarz, Escher, Kocian, Karlitzek, Van
Berkel, Mrdak (Zenger, Buculjevic, Syftestad, Fragkos, Henning)
Setler: 25-12, 23-25, 25-22, 25-21
Süre: 103 dakika (21, 29, 25, 28)
Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Almanya
ekibi United Volleys'i 3-1 mağlup etti.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'ndaki ikinci galibiyetini aldı.
Başkent ekibi, gruptaki 5. maçında Belçika
ekibi Knack Roeselare ile 14 Şubat
'ta deplasmanda karşılaşacak.