Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi
26 dakika önce
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Knack'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika
ekibi Knack'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Roeselare kentindeki Schiervelde Salonu'nda oynanan müsabakadan başkent temsilcisi, 22-25, 25-20, 17-25 ve 19-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Bu sonuçla Halkbank gruptaki 3. galibiyetini aldı. Knack ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
İkinci sırada yer alan Halkbank, gruptaki 6. ve son maçında 27 Şubat Çarşamba
günü namağlup lider durumda bulunan Zenit
Kazan'a (Rusya
) konuk olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:57 Kaynak: AA
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