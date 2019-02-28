Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

48 dakika önce

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Arkas Spor son maçında İtalya'da Sir Colussi Sicomo'ya 3-1 yenildi.

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Arkas Spor son maçında İtalya'da Sir Colussi Sicomo'ya 3-1 yenildi.

Perugia şehrindeki Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-21, 25-22, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.

Gruptaki 6. maçını da kaybeden Arkas Spor, bu sezonki Avrupa macerasını tamamladı. Sir Colussi Sicomo ise çeyrek finale gruptaki 6. maçını da kazanarak lider olarak gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Arkas Spor, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 01:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]