Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi
48 dakika önce
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Arkas Spor son maçında İtalya'da Sir Colussi Sicomo'ya 3-1 yenildi.
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Arkas Spor
son maçında İtalya
'da Sir Colussi Sicomo'ya 3-1 yenildi. Perugia
şehrindeki Palasport Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-21, 25-22, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı.
Gruptaki 6. maçını da kaybeden Arkas Spor, bu sezonki Avrupa
macerasını tamamladı. Sir Colussi Sicomo ise çeyrek finale gruptaki 6. maçını da kazanarak lider olarak gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:30 Kaynak: AA
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