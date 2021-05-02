Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA, İtalyan rakibi Trentino'yu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Grupa Azoty ZAKSA, İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan mücadeleyi 25-22, 25-22, 20-25 ve 28-26'lık setlerle kazandı.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez final oynayan Grupa Azoty ZAKSA, kupaya uzanan taraf oldu.
Grupa Azoty ZAKSA, turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Polonya ekibi olmayı da başardı.
Kaynak: AA
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