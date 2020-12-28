Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi

28.12.2020 10:13
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi, System.String[]

"Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek""Liglerimizi tescil ettik, küme düşmeyi kaldırdık""Pandemi sürecinde ilkemiz belli: Önce sağlık""Altyapının başarıları göğsümüzü kabarttı""U19'da Avrupa şampiyonu, U17'de Avrupa ikincisiyiz""AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahiplerini buldu""Liglerde...

"Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek"

"Liglerimizi tescil ettik, küme düşmeyi kaldırdık""Pandemi sürecinde ilkemiz belli: Önce sağlık""Altyapının başarıları göğsümüzü kabarttı""U19'da Avrupa şampiyonu, U17'de Avrupa ikincisiyiz""AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahiplerini buldu""Liglerde 2020-2021 voleybol sezonu başladı""2021'de sağlıklı, başarılarla dolu bir yıl diliyorum"Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Haber Ajansı'na koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu."KIZLARIMIZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEK"Seneye heyecanla başladıklarını belirten Başkan Üstündağ, "Geride bıraktığımız mart ayından bu yana tüm dünyanın daha önce hiç deneyimlemediği bir pandemi sürecini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu zorlu pandemi dönemi öncesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımız 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir başarıya imza attı. Elemelerden şampiyon olarak çıkan millilerimiz, 2012 yılının ardından ikinci kez bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Tokyo'da da Filenin Sultanları'nı kürsüde görmek en büyük hayallerimizden biri. Eminim ki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecekler" diye konuştu."LİGLERİMİZİ TESCİL ETTİK, KÜME DÜŞMEYİ KALDIRDIK "Koronavirüs sürecinde voleybol camiası olarak iyi bir sınav verdiklerini düşündüğünü aktaran Üstündağ, "Federasyon olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Gençlik ve Spor Bakanımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlarıyla yaptığımız toplantıda önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar verdik, sonra da ligleri erteleme kararı aldık. O süreçten sonra herkes gibi biz de izole olup Sağlık Bakanlığı'nın ve devletimizin uyguladığı politikayı hayata geçirmek için mücadele ettik. Geldiğimiz noktada çok şükür voleybol camiasında bir sıkıntı yaşamadık. Sporumuzun en önemli paydaşı olan kulüplerimizle sürekli istişare halindeydik. Onların görüş ve taleplerini de hassasiyetle dikkate alarak birlikte hareket etmek istedik. Ardından herkesi memnun edecek bir karara imza atarak, filede beyaz sezon ilan ettik ve liglerimizi mevcut halleriyle tescil ederek bu sezon şampiyon takım belirlemedik. Küme düşmeyi kaldırdık. Alttan 4 takımı bir üst lige dahil ettik. Aldığımız tüm kararlar voleybol camiasında herkesi memnun etti. Koronavirüs pandemisi ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren federasyon olarak önlemlerimizi almıştık. Federasyonumuzun Dopingle Mücadele ve Sağlık Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 'Pandemi Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu' hazırlandı. Karşılaşmaların sorunsuz şekilde oynanması için alınan tedbirler çerçevesinde titizlikle hareket ediliyor" ifadelerini kullandı."PANDEMİ SÜRECİNDE İLKEMİZ BELLİ: ÖNCE SAĞLIK"Her şeyin başında sağlık geldiğini vurgulayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Federasyon olarak pandemi sürecinde 'önce sağlık' anlayışımızdan da bir an olsun vazgeçmedik. Sürekli yeni tedbirler alınıyor, uyarılarda bulunuluyor. Bu sürece bizim de katkı sağlamamız gerekiyor. Ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı tüm dünyaya örnek bir mücadele sergiledik. Bu süreçte Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile görüşmeler yaptık. Kulüplerimizin de fikirlerini aldık. Devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. Yeni sezona karşılaşmalarımızı seyircisiz oynatarak başladık. Müsabakaların seyircili bir şekilde oynanabilmesini arzuluyorduk ancak bu olmadı. Vaka sayılarının artması istediğimiz sonuca bizi götürmedi. Ligin ilerleyen sürecinde inşallah bu arzumuz gerçekleşir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için hep beraber, tüm kurallara ve tedbirlere uygun hareket etmemiz gerekiyor" dedi."ALTYAPININ BAŞARILARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"2020 yılında altyapıdan gelen başarılarla mutlu olduklarını dile getiren Üstündağ, şunları söyledi: "19 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen U19 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Genç Sultanlarımızın elde ettiği şampiyonluğun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizlerin ayrıca göğsümüzü kabarttı. U19 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızdan İpar Kurt en değerli oyuncu, Lila Şengün en iyi pasör ve Gülce Güçtekin de en iyi libero ödüllerinin sahibi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a pandemi döneminde her türlü konuda bizden desteklerini esirgemedikleri için ve Avrupa Şampiyonu 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı kabulünden dolayı tüm voleybol camiası adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız da 1-9 Eylül 2020 tarihlerinde Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemize gümüş madalya kazandırma başarısı gösterdi.""AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU"Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte voleybol heyecanına döndüklerini anlatan Başkan Üstündağ, " 2019-2020 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve o dönemki adıyla Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan takımların yer aldığı 'AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası' ile voleybol heyecanına yeniden merhaba dedik. 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, kadınlar kategorisinde de Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğu elde etti. Ülkemizi Avrupa kupalarında başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları ve Halkbank, Balkan Kupası'nda şampiyonluk elde etti. Bu başarıdan dolayı her iki kulübümüzü de kutluyor, Avrupa kupalarında mücadele eden diğer temsilcilerimizin de bizleri alıştırdıkları gibi yine ülkemizi gururlandıracak başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu."LİGLERDE 2020-2021 VOLEYBOL SEZONU BAŞLADI"Liglerin devam ettiğini kaydeden Başkan Üstündağ, "Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon Eylül ayındaki mücadelelerle başladı. Önceliğin sağlık olduğu bu dönemde tüm çalışanlarımız, maçların oynanması için tedbiri elden bırakmadan, titizlikle çalışıyor. Liglerimizde koronavirüs sebebiyle ertelenen maçlar var fakat iyi planlanan bir takvimle bu maçlar ilerleyen tarihlerde oynanmaya devam ediyor. Aralık ayı itibariyle AXA Sigorta Efeler Ligi, Misli.com Sultanlar Ligi, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ve Erkekler 1'inci Ligi'nde ilk devreyi bitirmiş bulunuyoruz" dedi."2021'DE SAĞLIKLI, BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DİLİYORUM"2021 yılı takviminin açıklandığını hatırlatan Üstündağ, şöyle konuştu: "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 2021 yılı takvimini açıkladı. Ocak ayında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek. Elemelerde başarılı olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde Mayıs-Haziran aylarında son şampiyon apoletiyle katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek. Liglerimizi de Nisan sonu gibi sonlandırmayı düşünüyoruz. Ardından her yıl FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi organizasyonu var. Voleybol Milletler Ligi, bu yıl olimpiyatlara hazırlık niteliği de taşıyor. İyi bir turnuva geçirerek olimpiyatlara en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Temmuz sonunda, geçtiğimiz yıl oynanamayan bu yıl heyecanla beklediğimiz Tokyo Olimpiyatları var, orada da ilk hedefimiz gruptan çıkmak ve arkasını en iyi şekilde getirebilmek. Olimpiyat Oyunları'nın ardından ise CEV tarafından düzenlenen 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız, Dünya Şampiyonası ve Balkan şampiyonalarında yer alacak."

Federasyon çalışanlarına teşekkür eden Başkan Mehmet Akif Üstündağ, "Başarının tesadüfi olmadığını, çok iyi yönetilmiş bir sürecin yansıması olduğunu belirtmek istiyorum. Kurumsal yapımız, tüm kurullarımız, kısacası tüm ekibimiz takdire şayan bir iş çıkardı. Voleybol gibi voleybol yönetiminin de bir takım işi olduğuna inanıyor ve bu konuda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı, voleybol, Sigorta, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika Spor


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