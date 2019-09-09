Son Dakika Haberleri: Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür
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Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Federasyonun mesajında, "Ev sahipliği yaptığımız 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın oynadığı tüm karşılaşmalarda Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı formayı sonunda kadar büyük bir inançla destekleyen ve millilerimizin elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan, tüm Ankara halkına teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde Sırbistan'a 3-2 yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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