Voleybol Festivali Yenişehir'de başladı - Son Dakika

Voleybol Festivali Yenişehir'de başladı

Voleybol Festivali Yenişehir\'de başladı
Son Güncelleme: 11.05.2022 16:13

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle Yenişehir'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası ilk gün maçlarıyla başladı.

Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi'nde başlayan voleybol festivali kapsamında yıldız kız ve yıldız erkekler sahaya çıktı. Aynı anda dört maçın oynandığı festivalde bugün 31 takım karşı karşıya geldi. Sabah saat 11.00'de başlayan müsabakalara Mersinli sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Yıldız kız ve yıldız erkekler kategorisinde 13 Mayıs Cuma gününe kadar her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde aynı anda 4 maç oynanacak.Grubunu ilk ikide tamamlayan 8 takım yarı final oynayacak.

18-25 Mayıs tarihleri arasında midi kız ve küçük erkekler kategorilerindeki maçlarla devam edecek voleybol festivali, 09- 16 Haziran arasında midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Voleybol Festivali Yenişehir'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol Festivali Yenişehir'de başladı - Son Dakika
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