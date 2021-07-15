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Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:02
Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, System.String[]

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. etap üçüncü maçında Türkiye, Arjantin'i 3-0 yendi.

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. etap üçüncü maçında Türkiye, Arjantin'i 3-0 yendi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın 2. etabında klasman maçlarının oynandığı G Grubu'nda yer alan Türkiye, Arjantin ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-10, 25-22 ve 25-22'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

İkinci etap karşılaşmalarında grubunu 3'te 3 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, 17 Temmuz Cumartesi günü 9-12'ncilik müsabakası oynayacak.

Dünya Şampiyonası, Arjantin, Belçika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika Spor


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