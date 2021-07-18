Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Bu sonuçla şampiyonayı Belarus 9, Türkiye ise 10. sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibine 25-20, 17-25, 13-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Hollanda ve Belçika 'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-10'unculuk klasman müsabakasında Belarus ile karşılaştı.

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası klasman maçında Belarus 'a 3-1 yenilen Türkiye , organizasyonu 10. sırada tamamladı.

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