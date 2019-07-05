Voleybol: FIVB Challenger Kupası
37 dakika önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:57 Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Slovenya
'ya 3-1 mağlup oldu.
Başkent Ljubljana
'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ülke, 23-25, 25-16, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazandı.
Grubunu Slovenya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan milliler, yarı finalde B Grubu lideri Küba
ile yarın TSİ 21.30'da karşılaşacak.
Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.
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