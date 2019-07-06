Voleybol: FIVB Challenger Kupası
30 dakika önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba'ya 3-2 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:25 Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba
'ya 3-2 mağlup oldu. Slovenya
'nın başkenti Ljubljana
'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Küba, 22-25, 25-23, 25-22, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.
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maçının galibiyle karşılacak. Milliler ise bu maçta kaybeden takımla yarın TSİ 18.30'da bronz madalya mücadelesi verecek.
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