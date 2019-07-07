Voleybol: FIVB Challenger Kupası
51 dakika önce
FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya, Belarus'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:08 Kaynak: AA
FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya
, Belarus
'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana
'daki Stozice Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi takım, 21-25, 27-25, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Slovenya yarın finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yenen Küba
'yla karşılaşacak. Milli takım ise üçünülük maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.
Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
Beşiktaş, Arsenal'in Japon golcüsü Takuma Asano'ya gözünü dikti
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu