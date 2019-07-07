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Voleybol: FIVB Challenger Kupası

51 dakika önce

FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya, Belarus'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

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FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Slovenya, Belarus'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi takım, 21-25, 27-25, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Slovenya yarın finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yenen Küba'yla karşılaşacak. Milli takım ise üçünülük maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Ljubljana, Slovenya, voleybol, Belarus, Spor
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