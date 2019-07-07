Voleybol: FIVB Erkekler Challenger Kupası
1 saat önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası üçüncülük maçında Belarus'a 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:53 Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası üçüncülük maçında Belarus
'a 3-1 mağlup oldu. Slovenya
'nın başkenti Ljubljana
'da oynanan maçı Belarus, 25-20, 20-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerele 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Belarus bronz madalya kazanırken, Türkiye
organizasyonu 4. sırada bitirdi.
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