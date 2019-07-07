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Voleybol: FIVB Erkekler Challenger Kupası

24 dakika önce

FIVB Erkekler Challenger Kupası final maçında Küba'yı 3-0 mağlup eden Slovenya, şampiyon oldu.

Voleybol: FIVB Erkekler Challenger Kupası, System.String[]
FIVB Erkekler Challenger Kupası final maçında Küba'yı 3-0 mağlup eden Slovenya, şampiyon oldu.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan maçı ev sahibi takım, 26-24, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı şampiyon tamamlayan Slovenya, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:22 Kaynak: AA
Slovenya, Küba, Spor
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