Son Dakika Haberleri: Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika Spor

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

6 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wang Ziling (Çin)Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (Geerties, de Gennaro, Botezat)Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze...

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wang Ziling (Çin)

Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (Geerties, de Gennaro, Botezat)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli ( Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya Kılıç)

Setler: 25-20, 25-22, 22-25, 25-21

Süre: 113 dakika (24, 26, 35, 28)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.

Simge Şebnem Aköz, Japonya, Hill, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor
Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]