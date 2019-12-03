Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, ( Gizem Örge, Pınar Atasever, Ebrar Karakurt)
Dentil Praia: Oliveira, Martinez, Daroit, Marinho, da Silva, Rodrigues (Silva, Fawcett, Vasques, Pinto, Pavao, Jacintho)
Setler: 27-25, 25-20, 25-20
Süre: 91 dakika (31, 31, 29)
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-0 yendi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında VakıfBank, 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.