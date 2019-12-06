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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

7 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)Tianjin Bohai Bank: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge)Setler: 15-25,...

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)

Tianjin Bohai Bank: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)

VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge)

Setler: 15-25, 14-25, 19-25

Süre: 66 dakika (20, 22, 24)

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Imoco Volley ile eşleşti.

VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00'de oynanacak.

Güney Kore, Gizem Örge, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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