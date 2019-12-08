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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

6 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)Igor Gorgonzola: Brakocevic,...

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş ( Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)

Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)

Setler: 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 84 dakika (29, 29, 26)

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

Gözde Yılmaz, Gizem Örge, Porto Riko, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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