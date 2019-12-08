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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'tan ikişer oyuncu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı'na seçildi.

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'tan ikişer oyuncu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı'na seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvayı 2. sırada bitiren Eczacıbaşı VitrA'dan Simge Aköz ve Kim Yeon-koung, 3. olan VakıfBank'tan da Isabelle Haak ve Zehra Güneş, şampiyonanın en iyi takımında yer aldı.

Şampiyon Imoco Volley'den Paola Egonu ise en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı, şu voleybolculardan oluştu:

En iyi pasör: Joanna Wolosz (Imoco Volley)

En iyi pasör çaprazı: Isabelle Haak (VakıfBank)

En iyi smaçörler: Kim Yeon-koung (Eczacıbaşı VitrA), Kimberly Hill (Imoco Volley)


En iyi orta oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Robin de Kruijf (Imoco Volley)

En iyi libero: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA)

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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