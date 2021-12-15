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Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika

Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

15.12.2021 16:29
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası ikinci karşılaşmasında İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası ikinci karşılaşmasında İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Viladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney (De Gennaro, Caravello, Frosini, Butigan, Gennari)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ( Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Menezes)

Setler: 25-12, 25-23, 25-23

Süre: 70 dakika (19, 26, 25)

(Cem Geçim/İHA)

Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

İtalyan, Minas, Mısır, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika
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