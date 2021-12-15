Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0 - Son Dakika

2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası ikinci karşılaşmasında İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Viladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney (De Gennaro, Caravello, Frosini, Butigan, Gennari)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ( Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Menezes)
Setler: 25-12, 25-23, 25-23
Süre: 70 dakika (19, 26, 25)
(Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA
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