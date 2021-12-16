FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Dentil Praia: 1 - Fenerbahçe Opet: 3 - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Opet, ikinci maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-1 mağlup etti.
Grup aşamasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyet tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarı finale çıkıp çıkmayacağı Prosecco Doc Imoco Volley-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından belli olacak.
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Suelen Pinto, Ariane Pinto, Vanessa, Batista,Tainara, Malinverno)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Federovtseva, Popovic, Lazareva ( Gizem Örge, Menezes, Dicle Nur Babat, Buse Unal)
Setler: 25-22, 23-25, 18-25, 21-25
Süre: 104 dakika (26, 28, 24, 26)
(Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA
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