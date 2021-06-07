Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Salon: Rimini
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)
Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar ( Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, de La Cruz, Eve)
Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25
Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 yenildi.
Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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