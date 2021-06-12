Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Salon: Rimini
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)
Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata, (Nabeya, Tashiro, Ishii)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Simge Aköz, (Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Buse Ünal, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19
Süre: 111 dakika (24, 30, 28, 29)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Kaynak: AA
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