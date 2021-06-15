Voleybol: FIVB Milletler Ligi

ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.

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