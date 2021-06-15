Voleybol: FIVB Milletler Ligi

Salon: Rimini
Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Shaaban Nasr (Mısır)
ABD: Larson, Drews, Thompson, Bartsch-Hackley, Hill, Washington (Wong-Orantes, Hancock, Poulter, Akinradewo
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş (Şebnem Simge Aköz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)
Setler: 25-21, 23-25, 25-15, 25-13
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.
ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip 13. maçında 18 Haziran Cuma günü Hollanda'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA
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