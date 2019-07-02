Son Dakika Haberleri: Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Ziraat Bankası, Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Ziraat Bankası, Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.
Başkent ekibi, finalde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada Ziraat Bankası setleri 25-17, 25-19 ve 25-18 kazandı.
Beşiktaş'ın ikinci, Halkbank'ın üçüncü olduğu şampiyonada Fenerbahçe 4. sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: AA
voleybol, türkiye, genç, er, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de! Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]