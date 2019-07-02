Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Ziraat Bankası, Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: AA
, Genç
Erkekler Türkiye
Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.
Başkent ekibi, finalde Beşiktaş
'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Selim Sırrı
Tarcan Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada Ziraat Bankası setleri 25-17, 25-19 ve 25-18 kazandı.
Beşiktaş'ın ikinci, Halkbank'ın üçüncü olduğu şampiyonada Fenerbahçe
4. sırada yer aldı.
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