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Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen ve Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında rakibini 25-17, 25-7 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen sarı-siyahlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan, organizasyonun üçüncülük maçında İlbank, Rota Koleji'ni 25-18, 23-25, 25-23, 19-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
VakıfBank'a karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.
Sarı-siyahlı genç voleybolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:47 Kaynak: AA
voleybol, Türkiye, Genç, Spor
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