Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Voleybol Gençler Erkekler ve Kızlar Grup müsabakaları başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Voleybol Gençler Erkekler ve Kızlar Grup müsabakaları başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce'de başladı. Voleybol Gençler Kız Grup Müsabakaları 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılırken erkekler müsabakalarını Cumayeri Spor Salonu'nda yapıyor.



Gençler Kız Grup Müsabakaları A Grubunda; Bilecik, İzmir, İstanbul, Bolu, B Grubunda; Bursa, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, C Grubunda; Düzce, Zonguldak, Sakarya.



Erkekler Grup Müsabakalarında ise A Grubunda; Samsun, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, B Grubunda; Bolu, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, C Grubunda; İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Karabük takımları ilk sıraları alabilmek için mücadele edecek. - DÜZCE

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