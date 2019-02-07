Son Dakika Haberleri: Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Başladı

Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Başladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Voleybol Gençler Erkekler ve Kızlar Grup müsabakaları başladı.

Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Başladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Voleybol Gençler Erkekler ve Kızlar Grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce'de başladı. Voleybol Gençler Kız Grup Müsabakaları 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılırken erkekler müsabakalarını Cumayeri Spor Salonu'nda yapıyor.

Gençler Kız Grup Müsabakaları A Grubunda; Bilecik, İzmir, İstanbul, Bolu, B Grubunda; Bursa, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, C Grubunda; Düzce, Zonguldak, Sakarya.

Erkekler Grup Müsabakalarında ise A Grubunda; Samsun, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, B Grubunda; Bolu, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, C Grubunda; İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Karabük takımları ilk sıraları alabilmek için mücadele edecek. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Düzce, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]