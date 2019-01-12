Son Dakika Haberleri: Voleybol Gençlerin Şampiyonu Çankırı Lisesi

Voleybol Gençlerin Şampiyonu Çankırı Lisesi

58 dakika önce

Çankırı'da düzenlenen okullar arası voleybol genç kızlar karşılaşmasında gülen taraf Çankırı Lisesi oldu.

Voleybol Gençlerin Şampiyonu Çankırı Lisesi, System.String[]
Çankırı'da düzenlenen okullar arası voleybol genç kızlar karşılaşmasında gülen taraf Çankırı Lisesi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Çankırı'da 6 okulun katılımıyla düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği turnuvaları Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekişmeli final karşılaşmasında A grup birincisi Çankırı Lisesi, B grubu birincisi Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Tamamlanan genç kızlar turnuvası sonunda ise ilk dörtte yer alan okul takımlarının kupa ve madalyalarının Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Voleybol Çankırı İl Temsilcisi Salih Atak Çankırı Lisesi Okul Müdürü Güngör Çalışkan, Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yolcu, Çankırı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Çetin'e takdim edildi.

Voleybol genç kızlar derece elde eden okul takımlarının sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Çankırı Lisesi

2. Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi

3. Mustafa Yahya Mertcan Mesleki Teknik Lisesi

4. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Genç, voleybol, Çankırı, Spor
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