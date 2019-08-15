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Voleybol: Gloria Kupası

25 dakika önce

Salon: Gloria Sports ArenaHakemler: Pınar Elma, Yusuf ŞahinTürkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)Setler:...

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Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin
Türkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)
Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)
Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13
Süre: 111 dakika (27, 30, 27, 27)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.
Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan ile İtalya'nın da katıldığı özel turnuva, 17 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Fatma Yıldırım , Hırvatistan, Ezgi Dilik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:25 Kaynak: AA
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