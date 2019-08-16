Voleybol: Gloria Kupası

Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin Türkiye
: Kübra Akman
, Naz Aydemir Akyol
, Hande Baladın
, Zehra Güneş
, Gözde Yılmaz
, Fatma Yıldırım (Ebrar Karakurt
, Cansu Özbay
) İtalya
: Populini, Molinaro, Morello, Nkemdilim, Cecconello
, Nwakalor (Scalo, Benedetta)
Setler: 25-22, 25-14, 25-17
Süre: 70 dakika (25, 22, 23)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya
'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi. Avrupa
Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.
Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan
'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.