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Voleybol: Gloria Kupası

1 saat önce

Salon: Gloria Sports ArenaHakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser ŞahinTürkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz)Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic,...

Voleybol: Gloria Kupası, System.String[]
Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Gülümser Şahin
Türkiye: Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz)
Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Veljkovic, Ognjenovic (Lazovic, Bjelica, Blagojevic, Aleksic, Mirkovic)
Setler: 12-25, 18-25, 25-22, 25-22, 13-15
Süre: 122 dakika (20, 29, 28, 27, 18)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.
İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.
Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meryem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:25 Kaynak: AA
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