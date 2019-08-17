Voleybol: Gloria Kupası

Antalya
'da kadın milli voleybol
takımlarının mücadele ettiği Gloria Kupası, ödül töreniyle sona erdi.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda Sırbistan, İtalya
'yı 3-0, Hırvatistan
'ı 3-1 ve Türkiye
'yi 3-2 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.
Hırvatistan'ı 3-1, İtalya'yı ise 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar ise Sırbistan mağlubiyetiyle organizasyonda ikinci sırayı elde etti.
Tek galibiyetini İtalya'ya karşı 3-0'lık skorla elde eden Hırvatistan üçüncü, organizasyonu maç kazanamadan bitiren İtalya ise 4. oldu.
Turnuvanın ödül töreninde Sırbistan Milli Takımı'na şampiyonluk kupasını, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
verdi. En değerli oyuncu seçilen Sırbistan Milli Takımı'ndan Maja Ognjenovic
ödülünü, Türkiye Voleybol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu'nun elinden aldı.
Törene, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, Özaltın Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
da katıldı.