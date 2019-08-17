Son Dakika Haberleri: Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 2 - Sırbistan: 3
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Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 2 - Sırbistan: 3

28 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki üçüncü mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.
İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti.
Sırbistan Karadağ, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:31 Kaynak: AA
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