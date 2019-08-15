Son Dakika Haberleri: Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 3 - Hırvatistan: 1
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Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 3 - Hırvatistan: 1

7 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.
Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan ile İtalya'nın da katıldığı özel turnuva, 17 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Hırvatistan, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:41 Kaynak: AA
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