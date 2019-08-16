Voleybol: Gloria Kupası - Türkiye: 3 - İtalya: 0
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:24 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya
'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya
'yı 3-0 yendi. Avrupa
Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.
Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan
'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.
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