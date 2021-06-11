Voleybol: Grup Müsabakaları

Voleybol İl Temsilcisi Baki Alpaslan, katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış maçında Kayseri Olimpik Gençlikspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 26-24, 25-21 ve 25-18 sayılarla seti 3-0 alarak galip geldi.

Müsabakalarda Kayseri Olimpik Gençlikspor, Kayseri Voleybol, Malatya Arapgirspor ve Malatya Yeşilyurt Belediye Spor takımları mücadele edecek.

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