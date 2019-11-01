Son Dakika Haberleri: Voleybol: Haftanın programı
Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

7 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 3. hafta maçları oynanacak.

Voleybol: Haftanın programı, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 PTT- Beşiktaş (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 VakıfBank- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı)

19.30 Eczacıbaşı VitrA- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

3 Kasım Pazar:

14.00 Spor Toto- Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

14.00 Sorgun Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

16.30 Ziraat Bankası- İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç "Hakkımızı aldık" demişti, Kenan Evren Lisesi'nde protesto edildi
Ali Koç'un eleştirdiği futbolcu Skrtel çıktı Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maç kadrosuna alındı Wesley Sneijder'in babası kanser hastalığına yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Haftanın programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]