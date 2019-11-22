Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

18.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta (VakıfBank Spor Sarayı)

24 Kasım Pazar:

17.30 PTT- Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

AXA Sigorta Efeler Ligi

24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Halkbank- Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor- Arkas Spor (İnegöl)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)