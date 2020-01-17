Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarıları 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarıları 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek)

19 Ocak Pazar:

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

14.00 Beşiktaş-Karayolları (TVF Burhan Felek)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 PTT-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

18.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

Yarın:

14.00 Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)

18.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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