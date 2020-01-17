Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarıları 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek)

19 Ocak Pazar:

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

14.00 Beşiktaş-Karayolları (TVF Burhan Felek)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 PTT-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

18.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

Yarın:

14.00 Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)

18.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)