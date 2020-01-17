Voleybol haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
18.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek)
19 Ocak Pazar:
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)
14.00 Beşiktaş-Karayolları (TVF Burhan Felek)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 PTT-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
18.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)
16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)