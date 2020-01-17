Voleybol haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



Vestel Venus Sultanlar Ligi



Bugün:



18.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek)



19 Ocak Pazar:



14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)



14.00 Beşiktaş-Karayolları (TVF Burhan Felek)



18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)



18.30 Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)



20 Ocak Pazartesi:



19.00 PTT-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)



AXA Sigorta Efeler Ligi



Bugün:



18.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)



Yarın:



14.00 Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)



14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)



15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)



16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)



18.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)