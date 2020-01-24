Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

16.00 Fenerbahçe Opet- Beşiktaş (Burhan Felek)

26 Ocak Pazar:

15.00 Karayolları- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Atlasglobal Yeşilyurt- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

19.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası (İnegöl)