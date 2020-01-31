Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
19.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)
Yarın:
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)
2 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Beşiktaş (Burhan Felek)
15.00 PTT- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
3 Şubat Pazartesi:
19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Arkas Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi)
15.30 Spor Toto- İnegöl Belediyespor (Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor- Arhavi Voleybol (Sorgun)
17.30 Ziraat Bankası-Halkbank (Başkent)
2 Şubat Pazar:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek)