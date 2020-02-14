Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları yapılacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.00 Beşiktaş- PTT (Burhan Felek)

17.30 Karayolları- Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

14.00 İnegöl Belediyespor- Arhavi Voleybol (İnegöl)

Yarın:

15.00 Halkbank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16 Şubat Pazar:

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

17 Şubat Pazartesi:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Ziraat Bankası (Burhan Felek)

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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