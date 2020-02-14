Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.00 Beşiktaş- PTT (Burhan Felek)
17.30 Karayolları- Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (VakıfBank Spor Sarayı)
16 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Cengiz Göllü)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
14.00 İnegöl Belediyespor- Arhavi Voleybol (İnegöl)
Yarın:
15.00 Halkbank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16 Şubat Pazar:
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)
17 Şubat Pazartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Ziraat Bankası (Burhan Felek)