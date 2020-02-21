Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
23 Şubat Pazar:
13.00 PTT- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 Türk Hava Yolları- Beşiktaş (Burhan Felek)
17.30 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
17.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)
15.00 Arkas Spor- İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
15.00 Ziraat Bankası- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
24 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)