Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

23 Şubat Pazar:

13.00 PTT- Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

14.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 Türk Hava Yolları- Beşiktaş (Burhan Felek)

17.30 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

17.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

Yarın:

14.00 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)

15.00 Arkas Spor- İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

15.00 Ziraat Bankası- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)

24 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)