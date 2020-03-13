Voleybol: Haftanın programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Türk Hava Yolları- PTT (Burhan Felek)

16.00 Karayolları- Fenerbahçe Opet (Başkent)

15 Mart Pazar:

14.00 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş (Cengiz Göllü)

14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Mart Pazartesi:

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

15.00 Ziraat Bankası- Sorgun Belediyespor (Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

17.30 Spor Toto- Arkas Spor (Başkent)